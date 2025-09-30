Paco de la Torre apuesta por Ángel Asenjo para ampliar el Palacio de Ferias

La San Diego Comic-Con Málaga, la celebración de un gran evento de 120.000 personas, ha puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar ... el Palacio de Ferias y Congresos para poder acoger citas nacionales e internacionales que requieran más espacio y aforo.

De hecho, una de las claves sobre el aumento de la superficie ferial la explicaba este martes el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, quien reiteraba que su ampliación debe ejecutarla el arquitecto original de la original estructura, Ángel Asenjo. En concreto, el regidor ha indicado que para mantener «la unidad y el estilo» actual que «lo ideal» es que lo ejecute Ángel Asenjo, «aunque falta el papel de la Gerencia, y ahí hay personas que lo ven muy claro y otros que no lo ven tan claro, y eso ha retrasado el avance, pero yo tengo clarísimo que es la forma». De la Torre puntualiza que considera urgente que, con independencia de la Comic-Con Málaga, se debe ampliar el espacio del actual del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

El Palacio de Ferias, que es un original edificio en el que se proyecta un juego de cubiertas ondulantes, y en el que intervienen materiales como el zinc y el titanio, cuenta con una superficie de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, de los que 19.500 metros cuadrados son específicamente zona de exposición.

LaComic-Con Málaga, su proyección en la ciudad, y los problemas de acceso siguen en la agenda pública, y el alcalde de Málaga no ha dudado en decir que ha sido el acontecimiento más importante que ha tenido el Palacio de Ferias y Málaga en los últimos años, pero que necesita un reflexión de cara a mejorarlo, ya que «es obvio que el tema de las colas, que han sido largas y excesivas, tiene que resolverse, tiene que haber una mayor agilidad».

La oposición ha forzado un consejo de Promálaga y se queja de «los graves fallos organizativos» de la Comic-Con Málaga

Indicaba el regidor que se trata de ampliar espacios con rapidez, y que el uso de las carpas era una reflexión suya personal, pero que deben ser «los especialistas los que digan cómo utilizar mejor el espacio interior y exterior para que se use lo mejor posible». En esta línea ha indicado que una vez «reconocido el éxito» hay que «tener reflexiones y reuniones de cara a otros años para mejorarlo».

En relación la expansión ya anunciada de este evento hacia espacios concretos de la ciudad, De la Torre no se ha mostrado especialmente proclive porque, a su juicio, en San Diego (California) sí parece haber grandes espacios en la urbe, pero no es el caso de Málaga. Tampoco ve del todo óptimo que crezca hacia la zona de la Feria, en Cortijo de Torres, y a su juicio, la Universidad de Málaga sería un buen lugar en el que creciera el evento. «Donde veo más espacio es en la propia Universidad de Málaga, en la ciudad no es tanto», indicó.

La otra cara de la moneda. La oposición denuncia «la mala organización» de la Co mic Con

El lunes, justo después de la Comic-Con Málaga, la oposición de izquierdas, el PSOE y Con Málaga, se lanzaban a forzar la celebración de un consejo de Promálaga, la empresa que gestiona el Palacio de Ferias, y de la que es competente la concejala Alicia Izquierdo. Para el portavoz socialista, Dani Pérez, «lo que debía ser una gran cita cultural e internacional para proyectar a Málaga en el mapa de la cultura pop ha terminado convertido »en un bochorno de repercusión nacional e incluso internacional«, donde »cientos de asistentes han denunciado la mala organización, quedándose en la calle pese a haber pagado su entrada«, mientras que la viceportavoz de Con Málaga (IU), Toni Morillas, fue más allá e indicó que »no se puede seguir apostando por grandes escaparates a golpe de talonario mientras se descuida la experiencia de los usuarios y la credibilidad de Málaga como sede de congresos«.

Este martes se sumaba el portavoz de Con Málaga (Podemos), Nico Sguiglia, quien indicaba que su grupo municipal había registrado un total de 50 preguntas al equipo de gobierno del PP, con las que pretende que esclarezcan y poner transparencia sobre «los graves fallos organizativos detectados durante la reciente edición de la Comic-Con Málaga 2025, celebrada en el Palacio de Ferias». Sguiglia, que señala al alcalde como responsable político de lo sucedido, afirmaba: «Lo que se ha vivido en la Comic-Con ha sido un caos absoluto que ha afectado a miles de personas, y que ha proyectado una imagen pésima de la ciudad. No puede quedar impune ni sin explicaciones», afirmaba.

La viceportavoz del grupo municipal Vox, Yolanda Gómez, por su parte, también ha convocado este miércoles una rueda de prensa para evaluar la celebración de este evento.