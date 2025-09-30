Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Casona del Parque

Paco de la Torre apuesta por Ángel Asenjo para ampliar el Palacio de Ferias

Afirma que para mantener la unidad del edificio debe ser el arquitecto original, aunque haya discrepancia de criterios en la Gerencia. «Las colas de la Comic-Con Málaga han sido largas y excesivas», ha indicado

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:55

La San Diego Comic-Con Málaga, la celebración de un gran evento de 120.000 personas, ha puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar ... el Palacio de Ferias y Congresos para poder acoger citas nacionales e internacionales que requieran más espacio y aforo.

