Sentada de los médicos en la Avenida Carlos Haya el pasado junio. SUR

Más de 5.700 médicos malagueños están llamados a secundar cuatro días de huelga

Los facultativos vuelven a la carga contra el Estatuto Marco y anuncian manifestaciones y concentraciones desde este martes hasta el viernes

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

¿Qué es el Estatuto Marco cuya negociación ha motivado ya más de 50 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, los sindicatos que representan a ... médicos, personal de enfermería y al resto de sanitarios y las comunidades? La Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud es la norma que regula las condiciones de trabajo de todos los sanitarios del país, pero como explica el Gobierno central, es una regulación «obsoleta que lleva sin modificarse en profundidad 22 años». Había que hacer uno nuevo y manos a la obra se puso el Ministerio de Sanidad a principios de 2023, pero casi tres años después la tarea se revela hercúlea y las negociaciones han encallado en numerosas ocasiones. Así, los médicos, por ejemplo, quieren un documento que recoja únicamente su singularidad profesional y sus condiciones y que el resto de colectivos tenga sus propios estatutos. Ya han hecho dos huelgas este año: una en junio y otra en octubre. Y ahora vuelven a la carga: en Málaga irán al paro general más de 5.700 facultativos, a los que esta vez apoyan los estudiantes de Medicina.

