Más de 5.700 médicos malagueños están llamados a secundar cuatro días de huelga

¿Qué es el Estatuto Marco cuya negociación ha motivado ya más de 50 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, los sindicatos que representan a ... médicos, personal de enfermería y al resto de sanitarios y las comunidades? La Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud es la norma que regula las condiciones de trabajo de todos los sanitarios del país, pero como explica el Gobierno central, es una regulación «obsoleta que lleva sin modificarse en profundidad 22 años». Había que hacer uno nuevo y manos a la obra se puso el Ministerio de Sanidad a principios de 2023, pero casi tres años después la tarea se revela hercúlea y las negociaciones han encallado en numerosas ocasiones. Así, los médicos, por ejemplo, quieren un documento que recoja únicamente su singularidad profesional y sus condiciones y que el resto de colectivos tenga sus propios estatutos. Ya han hecho dos huelgas este año: una en junio y otra en octubre. Y ahora vuelven a la carga: en Málaga irán al paro general más de 5.700 facultativos, a los que esta vez apoyan los estudiantes de Medicina.

La huelga cuenta con el apoyo explícito del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, cuyo presidente, el doctor Pedro Navarro, ha participado en concentraciones y manifestaciones anteriores.

Málaga se prepara para una semana de protestas sanitarias con movilizaciones diarias frente a hospitales y la Subdelegación

El calendario de protesta entre este martes y el próximo viernes es el siguiente: el 9 de diciembre, a las 11.30 horas, habrá una concentración junto al Patio Azul del Clínico, para comenzar una manifestación veinte minutos después que discurrirá por la rotonda Jiménez Fraud y Bulevar Luis Pasteur y concluirá con una concentración en la Facultad de Medicina. El 10 de diciembre habrá una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Málaga a las 11.30 horas, el 11 de diciembre se producirá una concentración-manifestación en la puerta del Pabellón A del Hospital Regional Universitario de Málaga, que atravesará la Avenida Carlos Haya, la calle del Ciprés y la Avenida Santa Rosa de Lima. Finalmente, el 12 de diciembre se ha convocado otra concentración en la puerta de la Subdelegación.

Reivindicaciones médicas

Los médicos esgrimen tres grandes reivindicaciones: reclasificación profesional, jornadas de trabajo y de guardia y retribuciones, además de jubilación y compatibilidad. Uno de los puntos que más fricciones ha causado es la imposibilidad de que el personal médico intermedio y los directivos trabajen en la sanidad privada, así como ocurre con los residentes durante un lustro, lo que rechaza de plano el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y se establece una jornada ordinaria que se realiza entre las 7.00 y las 22.00 horas, que no será mayor a 12 horas nunca, aunque bajo ciertas condiciones podría irse a las 24, además de que la jornada de guardia no podrá superar las 17 horas en días laborables, salvo situaciones excepcionales que permitan llegar a las 24.

Médicos reclaman pago justo por guardias y libertad de elección de destino profesional

Los médicos, por ejemplo, recuerdan que las horas de guardia no se pagan como extraordinarias, rechazan el régimen de compatibilidades y exigen que los facultativos puedan elegir libremente su destino, así como que se elimine el artículo que permite que sean destinados a centros ajenos a su nombramiento.

El caso es que el texto tampoco gusta a los sindicatos del resto de profesiones sanitarias. No en vano, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado huelga indefinida a partir del 27 de enero, una jornada de paros que se repetirá cada martes, anunciaron esta misma semana.