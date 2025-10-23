Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado un pellizco en Málaga. Porque en una administración de la provincia se ha vendido ... el número agraciado con el segundo premio de este 23 de octubre. Se trata del 88.944, dotado con 60.000 euros al número (6.000 al décimo), que entre otros sitios se adquirió en el despacho receptor 50775 de Vélez-Málaga, ubicado en la calle Clavel 16.

Este número también ha repartido dinero en Badajoz, Cádiz, Granada, Las Palmas, Lugo, Madrid, Palencia, Sevilla, Tarragona y Valencia.

Paralelamente, el primer premio de este jueves ha recaído en el 83.552 y está agraciado con 300.000 euros al número (30.000 al décimo). Se ha consignado en Almería, Cádiz, Cantabria, Córdoba, A Coruña, Girona, Granada, Las Palmas, Madrid, Murcia, Valencia y Zamora.