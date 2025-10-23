Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:45

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado un pellizco en Málaga. Porque en una administración de la provincia se ha vendido ... el número agraciado con el segundo premio de este 23 de octubre. Se trata del 88.944, dotado con 60.000 euros al número (6.000 al décimo), que entre otros sitios se adquirió en el despacho receptor 50775 de Vélez-Málaga, ubicado en la calle Clavel 16.

