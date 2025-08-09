El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
Una administración de la capital y otras de Las Lagunas y Fuengirola han consignado parte de los boletos ganadores al número 89.522
Málaga
Sábado, 9 de agosto 2025, 13:48
Tres administraciones de Málaga han vendido décimos del segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado 9 de agosto. La suerte ha recaído en ... el 89.522 (120.000 euros al número), consignado en Las Lagunas de Mijas (La Unión 1, edificio Sol), en Fuengirola (en Avenida Conde San Isidro, 33 A Bajo 2) y en la capital, en Alcalde Ruiz del Portal número 3. Se trata de un segundo premio muy repartido que también ha viajado hasta Alicante, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Huelva, Murcia, Tarragona y Valladolid.
Por su parte, el premio mayor ha recaído en el número 73.922 y está agraciado con 600.000 euros al número. Se ha vendido en Barcelona (en Castelldefels), Navarra (Pamplona) y en Zaragoza.
Por su parte, el reintegro ha sido para los números 2, 7 y 8
Consulta aquí todos los premios:
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.