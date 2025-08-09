Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sorteo del 9 de agosto

El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga

Una administración de la capital y otras de Las Lagunas y Fuengirola han consignado parte de los boletos ganadores al número 89.522

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:48

Tres administraciones de Málaga han vendido décimos del segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado 9 de agosto. La suerte ha recaído en ... el 89.522 (120.000 euros al número), consignado en Las Lagunas de Mijas (La Unión 1, edificio Sol), en Fuengirola (en Avenida Conde San Isidro, 33 A Bajo 2) y en la capital, en Alcalde Ruiz del Portal número 3. Se trata de un segundo premio muy repartido que también ha viajado hasta Alicante, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Huelva, Murcia, Tarragona y Valladolid.

