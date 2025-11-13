Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resultado del sorteo de EuroDreams del jueves, 13 de noviembre de 2025

DS

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

¡Felicidades a los afortunados! Aquí están los números ganadores de EuroDreams

¿Qué premios tiene EuroDreams?

Eurodreams reparte el 52% de la recaudación en cada sorteo, y tiene seis ... categorías de premios, que se determinan según los aciertos de los números y del número «Sueño».

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  7. 7 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH

