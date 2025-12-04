Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resultado del sorteo de EuroDreams del jueves, 04 de diciembre de 2025

DS

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:00

¡Felicidades a los afortunados! Aquí están los números ganadores de EuroDreams

¿Qué premios tiene EuroDreams?

Eurodreams reparte el 52% de la recaudación en cada sorteo, y tiene seis ... categorías de premios, que se determinan según los aciertos de los números y del número «Sueño».

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  4. 4

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  5. 5 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  6. 6 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  7. 7 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»
  10. 10 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia

