El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves toca en Campillos

Raquel Merino

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:28

El despacho recepto número 51045, ubicada en la calle San Vicente, 1, en Campillos, ha vendido el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ... de este jueves 4 de septiembre. Este puesto de lotería ha despachado el 39.805 agraciado con 300.000 euros al número.

