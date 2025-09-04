El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves toca en Campillos
Málaga
Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:28
El despacho recepto número 51045, ubicada en la calle San Vicente, 1, en Campillos, ha vendido el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ... de este jueves 4 de septiembre. Este puesto de lotería ha despachado el 39.805 agraciado con 300.000 euros al número.
Esta combianción agraciada también se ha consigando en otras provincias como Almería, Badajoz, Barcelona, Córdoba, Jaén, Lugo y Sevilla.
Por su parte, el segundo premio, el 95.366 (con una recompensa de 60.000 euros al número), se ha consignado en las siguientes provincias: Albacete, Álava, Asturias, Badajoz, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
