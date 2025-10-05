Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción

«Es una alegría arreglar la vida de una familia», ha celebrado la vendedora, María Rabaneda

SUR

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:48

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, ... que suma un premio de 240.000 euros, en Villanueva de la Concepción. La suerte la ha dado María Rabaneda que vendió la serie agraciada con esa cantidad en la localidad malagueña.

