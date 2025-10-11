Lotería Nacional: ¿por qué no hay sorteo este sábado 11 de octubre?

Todos los sábado los bombos del salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado se activan... pero eso no ha ocurrido hoy. ¿Por qué? ... Pese a ser sábado, hoy no ha habido sorteo de la Lotería Nacional, que se celebrará este domingo de forma excepcional. Y curiosamente a las nueve de la noche. Y todo porque está previsto un Sorteo Extraordinario por el Día de la Hispanidad.

Este cambio de día de los sorteos ocurre en muy contadas ocasiones. La Lotería Nacional siempre celebra sus sorteos los jueves y los sábados, pero cuenta con algunas excepciones como puede ser la Lotería de Navidad (que siempre se celebra el 22 de diciembre), el Sorteo del Niño (el 6 de enero) o los sorteos extraordinarios con motivo del Día de la Madre o del Padre.

En esta ocasión es el Día de la Hispanidad, donde habrá un primer premio de 1.300.000 euros por serie (130.000 al décimo), un segundo de 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo) y un premio especial acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo del primer premio.