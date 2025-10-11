Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lotería Nacional: ¿por qué no hay sorteo este sábado 11 de octubre?

Se ha cambiado la fecha con motivo del Día de la Hispanidad

Ester Requena

Ester Requena

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:09

Comenta

Todos los sábado los bombos del salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado se activan... pero eso no ha ocurrido hoy. ¿Por qué? ... Pese a ser sábado, hoy no ha habido sorteo de la Lotería Nacional, que se celebrará este domingo de forma excepcional. Y curiosamente a las nueve de la noche. Y todo porque está previsto un Sorteo Extraordinario por el Día de la Hispanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  5. 5 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  6. 6

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  7. 7 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  10. 10 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lotería Nacional: ¿por qué no hay sorteo este sábado 11 de octubre?

Lotería Nacional: ¿por qué no hay sorteo este sábado 11 de octubre?