Lotería Nacional del sábado 27 de septiembre de 2025: ganadores y resultados

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 27 de septiembre ha dejado agraciados por toda España. El primer premio, el número 03740, ha ... repartido 600.000 euros al número (60.000 euros cada décimo) en administraciones de Ciutadella de Menorca (Baleares), A Coruña, Sant Adrià de Besòs (Barcelona); Beas de Segura (Jaén), Mora (Toledo), Vitoria-Gasteiz (Álava), Vegadeo (Asturias), Oviedo, Ávila, Jerez de los Caballeros (Badajoz), Burgos, Huelva, Carabaña (Madrid), Pozo Estrecho (Murcia) y Sevilla.

Por su parte, el segundo premio, el 28486, ha dejado agraciados en tres provincias. Concretamente, premiado con 120.000 euros al número (12.000 euros cada décimo), se ha despachado en administraciones San Lorenzo del Escorial (Madrid), Mahoya (Murcia), Madrid; San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y Martos (Jaén).

Los reintegros han recaído en los números terminados en 2, 7 y 0. En esta ocasión la imagen del décimo estaba dedicada a los 90 años de historia en movimiento.

Consulta aquí la lista oficial de premios