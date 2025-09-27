Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lotería Nacional del sábado 27 de septiembre de 2025: ganadores y resultados

El primer y segundo premio se han repartido por toda la geografía española

Ester Requena

Ester Requena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:32

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 27 de septiembre ha dejado agraciados por toda España. El primer premio, el número 03740, ha ... repartido 600.000 euros al número (60.000 euros cada décimo) en administraciones de Ciutadella de Menorca (Baleares), A Coruña, Sant Adrià de Besòs (Barcelona); Beas de Segura (Jaén), Mora (Toledo), Vitoria-Gasteiz (Álava), Vegadeo (Asturias), Oviedo, Ávila, Jerez de los Caballeros (Badajoz), Burgos, Huelva, Carabaña (Madrid), Pozo Estrecho (Murcia) y Sevilla.

