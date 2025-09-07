Un acertante en Málaga de 'El Gordo' de la Primitiva

Un boleto acertante de 'El Gordo' de La Primitiva (dotado con 6.006.341, premio unitario) ha sido validado en Las Lagunas de Mijas, en ... Málaga, concretamente en calle La Unión, 1, edificio Sol Mijas.

La combinación ganadora del sorteo celebrado este domingo, 7 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 19, 6, 27, 11 y 31. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 4.151.290,50 euros

De Primera Categoría (cinco + uno), además de en Mijas, exite otro boleto acertante en Molins de Rei, en Barcelona.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 352 de Madrid, situada en Clara del Rey, 75 y en el Despacho Receptor número 96.005 de Móstoles (Madrid), situado en Nápoles, 41.

En el sorteo de 'El Gordo' de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.