Un acertante en Málaga de 'El Gordo' de la Primitiva
Málaga
Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27
Un boleto acertante de 'El Gordo' de La Primitiva (dotado con 6.006.341, premio unitario) ha sido validado en Las Lagunas de Mijas, en ... Málaga, concretamente en calle La Unión, 1, edificio Sol Mijas.
La combinación ganadora del sorteo celebrado este domingo, 7 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 19, 6, 27, 11 y 31. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 4.151.290,50 euros
De Primera Categoría (cinco + uno), además de en Mijas, exite otro boleto acertante en Molins de Rei, en Barcelona.
De Segunda Categoría (cinco + cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 352 de Madrid, situada en Clara del Rey, 75 y en el Despacho Receptor número 96.005 de Móstoles (Madrid), situado en Nápoles, 41.
En el sorteo de 'El Gordo' de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.