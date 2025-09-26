Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga

Un acertante de primera categoría se ha llevado este viernes los 130 millones de bote acumulados en el sorteo del Euromillones. El boleto agraciado fue ... validado en Bélgica.

Aunque con un importe menor, El Millón del sorteo de este viernes ha recaído en un acertante de Málaga capital. Concretamente, el boleto ganador fue sellado en el Despacho Receptor número 51.345, situado en Barlovento, 2, en la barriada de Los Prados.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este 26 de septiembre ha estado formada por los números 25, 17, 04, 44 y 28. Las estrellas han sido 11 y 5.

En España existen además dos boletos acertantes de segunda categoría, validados en el Despacho Receptor número 44.785 de Arrecife (Las Palmas), situado en Carlos V, 1; y en el número 67.290 de San Cristobal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Camino Hornera.

Al haberse concedido el bote, en el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de primera categoría.