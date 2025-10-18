Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thiel se mantiene como un gran desconocido para la mayoría de estadounidenses. Fotoilustración: El Correo

Peter Thiel, la obsesión por el anticristo

Perfil ·

Las teorías apocalípticas del jurista nazi Carl Schmitt se han convertido en la hoja de ruta para el multimillonario de la tecnología, acérrimo defensor de Trump

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El multimillonario de la tecnología, cofundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel, cuya pasión por la filosofía apocalíptica es el tema central de una reciente ... serie de conferencias privadas, vive obsesionado con el fin del mundo. «Cristiano ortodoxo pequeño», como él mismo se define, lleva dos años volcado en una gira para difundir sus ideas sobre la escatología bíblica a través de mensajes variables y a veces contradictorios. Durante dos horas, la audiencia escucha perpleja las disertaciones del millonario libertario sobre el fin del mundo, el armagedón que describe la Biblia, y el anticristo, una figura que según la tradición cristina unificará a la humanidad bajo un solo gobierno antes de entregarla al apocalipsis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8

    La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10 ¿Van a cambiar las pegatinas de la DGT?: todo lo que tienes que saber sobre la ley de movilidad sostenible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Peter Thiel, la obsesión por el anticristo

Peter Thiel, la obsesión por el anticristo