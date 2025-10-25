La violencia de los colonos en Cisjordania enturbia el proceso de paz en Gaza

El inicio del inestable alto el fuego en Gaza coincidió hace dos semanas con la campaña de recogida de la aceituna en la otra parte ... de Palestina, en Cisjordania. Mientras Hamás, Israel, Estados Unidos, Catar y Egipto exprimen la vía diplomática para cerrar el conflicto en la Franja, en Cisjordania «la violencia de los colonos israelíes se ha disparado en escala y frecuencia», constata la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. En los últimos días se han producido incendios de vehículos y palizas a agricultores palestinos que recogían aceitunas, uno de sus escasos medios de subsistencia. Este brote amenaza con enturbiar la negociación de paz en Gaza.

El pasado miércoles, el Parlamento de Israel dio el primer paso para la anexión de Cisjordania. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, no apoya la medida. Es consciente de que una iniciativa así pondría en cuestión el respaldo que ahora tiene de Estados Unidos. Donald Trump no quiere más líos en la región. Pero los colonos, que suelen actuar con la cobertura del ejército hebreo, han reactivado su campaña contra los palestinos cisjordanos.

«Dos semanas después del comienzo de la cosecha, ya hemos asistido a ataques graves por parte de colonos contra hombres, mujeres y niños palestinos, y también contra activistas solidarios extranjeros», denuncia la ONU. A principios de septiembre, Médicos Sin Fronteras alertó sobre el «riesgo de limpieza étnica en Cisjordania». «Nuestros equipos –añadía esta entidad– están siendo testigos de políticas y prácticas diseñadas de forma descarada para expulsar a la población de sus tierras e impedir cualquier posibilidad de retorno».

Marco Rubio promete a las familias de los rehenes que serán recuperados los 13 cuerpos que faltan

Durante la noche del viernes al sábado, un grupo de colonos quemó tres vehículos en la aldea de Al Mughayyir, al noreste de Ramala, según la agencia palestina Wafa. Un día antes había sucedido algo similar en otra población. También se han registrado agresiones a recolectores de aceituna en Agraba, al sur de Nablus. Tres palestinos resultaron heridos mientras cosechaban. Los asaltantes iban armados con palos y herramientas con filo. Una mujer tuvo que ser hospitalizada. Algunos testigos hablan de la quema de olivos. Ysin ellos, se pierde el presente y buena parte del futuro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDJ) han abierto una investigación tras la difusión de un vídeo en el que se ve a varios soldados y civiles dando una paliza a un cisjordano. Las tropas armadas hebreas aseguran que, tras un tumulto, ese individuo «se negó a identificarse». Según medios palestinos, se trata de Ahmad Shakarnet, de 65 años. Se había desplazado hasta allí para trabajar en el olivar.

Terroristas en hotel de lujo

La realidad en Gaza y Cisjordania cambia de versión según la cuenten unos u otros. El diario británico 'Daily Mail' se hace eco de la situación de 150 terroristas palestinos –con graves crímenes a sus espaldas– deportados a Egipto tras el acuerdo de alto del fuego en Gaza. Según recoge la publicación, estos miembros de Hamás disfrutan del lujo de un hotel de cinco estrellas en El Cairo, reciben a sus familiares y se hacen selfies con «ciudadanos locales que los admiran».

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que ha estado con familiares de los rehenes, cargó contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, por ser «subsidiaria de Hamás y prometió que los cadáveres de los 13 secuestrados que faltan serán recuperados. El vicepresidente norteamericano, J. D. Vance, dijo que Hamás ya ha localizado diez.