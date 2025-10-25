Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marco Rubio charla con el general Yaakov Dolf durante su visita a Israel. Afp

La violencia de los colonos en Cisjordania enturbia el proceso de paz en Gaza

Tras el alto el fuego entre Hamás e Israel se ha desatado una oleada de ataques a recolectores palestinos de aceituna y quema de vehículos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:41

Comenta

El inicio del inestable alto el fuego en Gaza coincidió hace dos semanas con la campaña de recogida de la aceituna en la otra parte ... de Palestina, en Cisjordania. Mientras Hamás, Israel, Estados Unidos, Catar y Egipto exprimen la vía diplomática para cerrar el conflicto en la Franja, en Cisjordania «la violencia de los colonos israelíes se ha disparado en escala y frecuencia», constata la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. En los últimos días se han producido incendios de vehículos y palizas a agricultores palestinos que recogían aceitunas, uno de sus escasos medios de subsistencia. Este brote amenaza con enturbiar la negociación de paz en Gaza.

