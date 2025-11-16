Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ultraortodoxos protestan en Jerusalén. Reuters

Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar

La futura normativa contempla la llamada a filas de este colectivo, que lleva años exento de realizar la 'mili', ante la escasez de soldados tras dos años de guerra en Gaza

María Rego

María Rego

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:25

Los judíos ultraortodoxos que viven en Israel han evidenciado en los últimos meses su malestar con el avance de la ley de reclutamiento militar que ... contempla que sean llamados a filas -hasta ahora se les eximía- como al resto de la población. Hasta ahora se habían quejado en forma de manifestaciones, como la de finales de octubre que reunió a unas 200.000 personas en Jerusalén, pero su protesta se volvió este sábado más agresiva, al atacar a dos diputados hebreos. Ambos, Yoav Ben-Tzur y Yaakov Asher, pertenecen a formaciones que defienden los intereses de este colectivo y que se habrían plegado a los planes del Gobierno israelí ante la falta de soldados tras dos años de guerra en Gaza.

