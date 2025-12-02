Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump recibe al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, en el despacho oval. AFP

Trump empuja a Netanyahu a aceptar por primera vez un acuerdo con Siria

El primer ministro hebreo lo condiciona «al establecimiento de una zona de seguridad desmilitarizada» al sur de Damasco

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:28

Comenta

Solo 24 horas después de hablar por teléfono con Donald Trump, Benjamín Netanyahu ha cambiado este martes su discurso sobre Siria y ha admitido por ... primera vez que «es posible un acuerdo». Hace una semana los israelíes realizaron una operación en Beit Jinn, al sur de Damasco, en la que mataron a 13 personas y el presidente estadounidense pidió a su aliado durante la conversación del lunes que no desestabilice Siria y abra un diálogo «fuerte y sincero con Damasco». El líder israelí abre ahora la puerta al acuerdo, pero expone entre sus condiciones «el establecimiento de una zona de seguridad desmilitarizada» al sur de Damasco, incluidos los accesos al monte Hermón y la cumbre del Hermón, donde el ejército israelí ha levantado una base.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump empuja a Netanyahu a aceptar por primera vez un acuerdo con Siria

Trump empuja a Netanyahu a aceptar por primera vez un acuerdo con Siria