Trump empuja a Netanyahu a aceptar por primera vez un acuerdo con Siria

Solo 24 horas después de hablar por teléfono con Donald Trump, Benjamín Netanyahu ha cambiado este martes su discurso sobre Siria y ha admitido por ... primera vez que «es posible un acuerdo». Hace una semana los israelíes realizaron una operación en Beit Jinn, al sur de Damasco, en la que mataron a 13 personas y el presidente estadounidense pidió a su aliado durante la conversación del lunes que no desestabilice Siria y abra un diálogo «fuerte y sincero con Damasco». El líder israelí abre ahora la puerta al acuerdo, pero expone entre sus condiciones «el establecimiento de una zona de seguridad desmilitarizada» al sur de Damasco, incluidos los accesos al monte Hermón y la cumbre del Hermón, donde el ejército israelí ha levantado una base.

Netanyahu no quiere llevar la contraria a un Trump que recibió al presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, en la Casa Blanca, le ha sacado de la lista de terroristas más buscados por su pasado en Al Qaeda y ha levantado las sanciones económicas que pesaban sobre el régimen de Bashar Al Assad. La apuesta de Trump es expandir los Acuerdos Abraham y la política de ocupación de Netanyahu es un freno para el acuerdo con Siria. En entrevistas recientes, Al Sharaa dejó claro que Damasco exige la retirada de las tropas israelíes del territorio arrebatado desde diciembre de 2024 y el respeto a la integridad territorial de Siria como condición para cualquier acuerdo. Israel quiere vía libre para actuar, como ha demostrado en los últimos doce meses desde el colapso de Assad.

La analista israelí Elizabeth Tsurkov planteó una pregunta en su perfil de X: «¿Podría el ataque de Beit Jinn ser una repetición del bombardeo de Doha? Es decir: ¿una escalada no calculada por parte de Israel que obliga a la Administración Trump a intervenir y forzar el fin del estado de guerra?» En el caso de Catar, el bombardeo israelí en septiembre contra el equipo negociador de Hamás supuso un punto de inflexión que obligó incluso a Netanyahu a acelerar el acuerdo para el intercambio de rehenes en Gaza. Más tarde, Trump le obligó a llamar y pedir disculpas al Emir de Catar, gran socio regional de Estados Unidos.

Entrega de restos mortales

El acuerdo en Siria dependerá de la presión de Trump, como ocurre con el paso a la segunda fase del acuerdo en Gaza. Faltan por devolver los restos mortales de dos rehenes e Israel anunció que había recibido «hallazgos» no especificados que podrían pertenecer a uno de ellos, entregados por Hamás a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según la Oficina del Primer Ministro. Un alto funcionario del CICR declaró a The Times of Israel que los hallazgos entregados incluían «pequeños restos, fragmentos» de un cuerpo. Siguiendo el protocolo de todas las entregas, los restos fueron enviados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación. Hamás pide tiempo y maquinaria especial para poder encontrar los restos que faltan en medio de un mar de escombros.

El alto el fuego es frágil e Israel vincula el paso a la segunda fase a la entrega de todos los cuerpos. Los israelíes mantienen cerrado el paso de Rafah como represalia por el retraso en las entregas de los cuerpos de los rehenes y han matado a más de 350 palestinos desde la entrada en vigor del acuerdo. Los últimos cinco palestinos fallecieron en las últimas 24 horas, según fuentes sanitarias de la Franja, entre ellos el fotoperiodista Mahmoud Wadi en la zona de Al Tuffah de la Ciudad de Gaza.