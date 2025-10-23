Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres niños juegan en las ruinas de Gaza City. AFP

Tres décadas para limpiar el «horrible campo minado» en el que se ha convertido Gaza

Las organizaciones humanitarias denuncian que sigue siendo insuficiente la ayuda humanitaria que está entrando en la Franja tras el alto el fuego

Z. Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:58

Comenta

Que las armas callen y las bombas dejen de caer no significa que dejen de provocar víctimas durante mucho tiempo. En Gaza, concretamente, lo harán ... durante 20 o 30 años, según estimaciones realizadas por la ONG Humanity & Inclusion, que este jueves describió la Franja como un «horrible campo minado». Muchos de los explosivos utilizados en el territorio palestino no han detonado y supondrán un gran peligro para la población, como sucede en otros países donde se han librado largos conflictos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres décadas para limpiar el «horrible campo minado» en el que se ha convertido Gaza

Tres décadas para limpiar el «horrible campo minado» en el que se ha convertido Gaza