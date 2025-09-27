Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una familia gazatí entre los restos de una casa destruida en un bombardeo israelí. AFP

EE UU propone un pacto para la paz en Gaza que abre la vía a un futuro Estado palestino

El plan que Trump ha trasladado a los países árabes entierra a Hamás, ofrece una fuerza multinacional como garantía de seguridad a Israel y unifica Gaza y Cisjordania bajo una nueva autoridad palestina

M. Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:57

Estados Unidos abre la puerta a un futuro Estado palestino y propone que los gazatíes se queden en la Franja en el último plan que ... la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa en el conflicto entre Israel y Hamás. Los dos objetivos parecen antagónicos con la estrategia que la Administración de Donald Trump ha defendido hasta ahora, sobre todo a raíz de su polémico proyecto de creación de una 'Riviera de Oriente Medio'. Y, sin embargo, son los apartados principales del plan de 21 puntos que Washington ha presentado a los gobiernos de Oriente Medio para zanjar el la guerra.

