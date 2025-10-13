Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los parlamentarios expulsados del Knéset. Reuters

El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump

Se da la circunstancia de que uno de ellos, Ofer Cassif, es el único diputado judío de esa formación

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:09

Comenta

Expulsión inmediata. Es el castigo que impuso el Parlamento israelí (Knéset) a dos diputados de un partido árabe. ¿El motivo? Atreverse a boicotear el discurso ... triunfal de Donald Trump en el hemiciclo hebreo tras el acuerdo de paz en Gaza. Ambos representantes de la coalición árabe-judía Hadash Taal fueron desalojados de inmediato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  6. 6 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  7. 7

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  8. 8 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  9. 9

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)
  10. 10 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump

El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump