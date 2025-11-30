Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Papa reafirma que la solución de los dos Estados es «la única» para acabar con la guerra en Palestina

En el vuelo hacia Beirut, León XIV se ofrece como «mediador» para convencer a Israel, del que se declara «amigo», para que acepte una salida «con justicia para todos»

Darío Menor

Enviado especial. Beirut

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

La solución de los dos Estados es «la única» que puede acabar con el conflicto entre Israel y Palestina. En el vuelo que le llevó ... desde Turquía hasta Líbano, la segunda etapa del viaje que está realizando por Oriente Medio, el Papa León XIV recordó este domingo que la Santa Sede apoya «desde hace años» esa posición y se propuso como «mediador» para ayudar a que Israel, del que se declaró «amigo», esté dispuesto a aceptar «una solución con justicia para todos». En la conversación que mantuvo con los periodistas que le acompañaban a bordo del vuelo entre Estambul y Beirut, el Pontífice respondió a un par de preguntas de los reporteros en las que desveló que, en su reunión del pasado jueves en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habló del conflicto palestino y también de la guerra en Ucrania.

