Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Reuters

Netanyahu pide al presidente de Israel que le indulte de sus casos de corrupción para no poner en peligro su carrera política

El primer ministro dice que el juicio en el que está imputado es un proceso contra el Estado hebreo

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Benjamín Netanyahu siguió el ejemplo de Donald Trump y pidió al presidente de su país, Isaac Herzog, que lo indulte en su largo juicio por ... corrupción. El primer ministro hebreo, como hiciera el presidente de Estados Unidos hace dos semanas, dirigió a Herzog una petición oficial de perdón y poco después difundió un vídeo en las redes sociales para explicar que hubiera preferido demostrar su inocencia ante el tribunal, pero que el «interés nacional» exige lo contrario.

