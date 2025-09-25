Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una joven sostiene el retrato de Hasán Nasrala en Beirut. Efe

Nasrala 'reaparece' en Beirut en el primer aniversario de su asesinato

Los seguidores de Hezbolá proyectan la imagen de su exlíder en la capital libanesa en un desafío al actual primer ministro

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:08

Un año después de su asesinato, la figura de Hasán Nasrala volvió al centro de Beirut. Los seguidores de Hezbolá proyectaron la imagen del exsecretario ... general del partido milicia chií en la icónica Roca Raouche de la capital libanesa, desafiando al primer ministro, Nawaf Salam, quien pidió la detención de los responsables del espectáculo. Nasrala apareció acompañado de Hashem Safieddine, quien estaba llamado a ser sucesor, pero fue también asesinado pocos días después por las bombas de Israel. Este espectáculo de iluminación abrió un calendario de 18 días en los que Hezbolá homenajeará a Nasrala y a los más de 4.000 caídos durante la última guerra en la que Israel descabezó la cúpula del Partido de Dios y arrasó los bastiones chiíes próximos a la frontera.

