El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza

Israel Katz no quiere ni la más mínima crítica y, después de varias amenazas, ha anunciado que propondrá al Ejecutivo el cierre de la radio ... del ejército (Galei Tzahal) y que este sea efectivo el 1 de marzo de 2026. La emisora, con 75 años de historia y una media de 900.000 oyentes diarios, según datos de 2024, «fue establecida por el Gobierno israelí como una emisora ​​militar para servir de portavoz y confidente de los soldados y sus familias, y no como una plataforma para expresar opiniones, muchas de las cuales atacan al ejército y a los propios soldados», argumentó el ministro hebreo de Defensa. En esta cadena, que emite durante las 24 horas, trabajan soldados en activo junto a periodistas civiles y también participan exmilitares y reservistas, que aportan sus opiniones en diferentes espacios.

Después de más de dos años de campaña militar en Gaza, Katz lamentó que «muchos soldados y civiles, incluidas familias en duelo, se han quejado de que sienten que la emisora ​​no los representa e incluso perjudica el esfuerzo bélico y la moral. Peor aún, nuestros enemigos interpretan estos mensajes como si fueran transmitidos por el ejército». El ministro, que cuenta con el respaldo público de su jefe, Benjamín Netanyahu, para dar este paso, no ofreció ejemplos concretos de la cobertura que no le parece adecuada.

El director de Galei Tzahal, Tal LevRam, calificó la decisión de «grave, desafortunada y dramática para el ejército del pueblo, la sociedad israelí y la libertad de prensa en un estado democrático». El líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó que la medida responde a un «Gobierno ansioso que teme las críticas» y denunció que se están intentando «cambiar las reglas del juego» de cara a las elecciones, que deben celebrarse antes de octubre de 2026. Netanyahu adelantó la posibilidad de que se convoquen para junio y han comenzado los movimientos internos entre las fuerzas políticas.

Campaña contra los medios

«A pesar de estar firmemente bajo el control del ejército, la radio ha recibido elogios generalizados por su cobertura informativa, siendo considerada un medio no partidista con una información fiable y equilibrada, una reputación que en gran medida ha perdurado hasta nuestros días», destaca el escritor Aaron Reich, en un artículo sobre la historia de emisora en el rotativo 'The Jerusalem Post'.

Netanyahu y su gabinete mantienen desde hace años una campaña en contra de los medios públicos y hay un proyecto de ley avanzado para privatizar o cerrar Kan, la radiotelevisión estatal israelí. La radio del ejército ha estado en varias ocasiones al borde de la clausura, pero esta vez parece la más seria. (