Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro Israel Katz. Reuters

El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza

Israel Katz sostiene que la emisora, con 75 años de historia y 900.000 oyentes diarios, vierte opiniones contra los soldados y «perjudica el esfuerzo bélico y la moral»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

Israel Katz no quiere ni la más mínima crítica y, después de varias amenazas, ha anunciado que propondrá al Ejecutivo el cierre de la radio ... del ejército (Galei Tzahal) y que este sea efectivo el 1 de marzo de 2026. La emisora, con 75 años de historia y una media de 900.000 oyentes diarios, según datos de 2024, «fue establecida por el Gobierno israelí como una emisora ​​militar para servir de portavoz y confidente de los soldados y sus familias, y no como una plataforma para expresar opiniones, muchas de las cuales atacan al ejército y a los propios soldados», argumentó el ministro hebreo de Defensa. En esta cadena, que emite durante las 24 horas, trabajan soldados en activo junto a periodistas civiles y también participan exmilitares y reservistas, que aportan sus opiniones en diferentes espacios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  5. 5 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  6. 6 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  7. 7 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  8. 8 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  9. 9 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  10. 10 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza

El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza