Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barcos de la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza. Reuters

Italia y el Vaticano median para que la flotilla que va a Gaza no sufra un ataque

Los activistas se niegan a dejar la ayuda humanitaria en Chipre ante el bloqueo israelí, pese a que la Iglesia Católica la trasladaría hasta la Franja

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:08

Italia y el Vaticano están tratando de mediar para conseguir una salida pacífica para las embarcaciones que forman parte de la Global Sumud Flotilla, después ... de que esta semana hayan sufrido el tercer ataque con drones y ante la negativa de Israel de permitir que transporten directamente hasta la Franja de Gaza la ayuda humanitaria que llevan a bordo, rompiendo así el bloqueo naval. Este sábado continúan las negociaciones tras la negativa que los responsables de la Flotilla dieron el día anterior a la propuesta de dejar la ayuda en la isla de Chipre, desde donde sería luego trasladada hasta la Franja con la garantía del Patriarcado de Jerusalén, el organismo eclesial responsables de los católicos en la citada isla del Mediterráneo Oriental y en Tierra Santa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  5. 5 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  6. 6 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  7. 7 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  8. 8 Colapso en las entradas a San Diego Comic-Con Málaga por la afluencia masiva
  9. 9 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Italia y el Vaticano median para que la flotilla que va a Gaza no sufra un ataque

Italia y el Vaticano median para que la flotilla que va a Gaza no sufra un ataque