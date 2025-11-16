Israel dispara a cascos azules en Líbano al confundirles con «sospechosos»

El sur de Líbano se encuentra todavía lejos de ser un lugar tranquilo. Desde el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá, sellado ... hace casi un año, el 27 de noviembre de 2024, ambas partes se han culpado mutuamente de violar la tregua en reiteradas ocasiones. El último incidente tuvo lugar el domingo, esta vez, con la misión de la ONU como víctima. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en territorio libanés (Finul) acusó a soldados hebreos de abrir fuego contra varios cascos azules. El ejército israelí achacó lo ocurrido al mal tiempo, que hizo que sus integrantes confundieran a los soldados de paz con «sospechosos».

El ataque «no deliberado», subrayaron desde Israel, ocurrió cerca de una posición establecida por los hebreos en la zona de El Hamames. Allí, el ejército comenzó a disparar contra efectivos de la Finul desde un tanque Merkava. «Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse», explicó la misión de la ONU. Los cascos azules abandonaron ilesos el lugar cuando el blindado israelí se retiró.

No es la primera vez que la Finul, con más de 10.000 efectivos de medio centenar de países en sus filas, incluida España, sufre una agresión por parte del ejército hebreo, que esta vez admitió el incidente pero negó que fuera intencionado. «Dos sospechosos fueron identificados en El Hamames. Las tropas dispararon tiros de advertencia (...) tras una revisión se determinó que eran soldados de la ONU que realizaban un patrullaje en la zona», trataron de aclarar desde Israel. Un error «debido a las malas condiciones climáticas» que se encuentra en investigación.

La misión de la ONU recordó que el ataque supone «una violación grave de la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», que puso fin a la guerra que enfrentó a Israel y la milicia chií Hezbolá en 2006. Ese texto determina precisamente que sólo los cascos azules y el ejército libanés pueden estar desplegados en el sur del país, cerca de la frontera hebrea, pero la realidad es que las tropas israelíes ocupan aún cinco posiciones en la zona. La Finul les instó el domingo a «cesar cualquier comportamiento agresivo contra o cerca de los soldados de paz, que se esfuerzan en restablecer la estabilidad».