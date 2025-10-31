Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Familias palestinas viven entre los escombros de torres residenciales destruidas por ataques aéreos israelíes en Gaza. E.P.

Israel no detiene los ataques en una Gaza que espera el despliegue de una fuerza multinacional

El desembarco de estas tropas vendría de la mano de la desmilitarización de Hamás y la retirada total de los soldados hebreos, que ocupan más de la mitad de la Franja

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:30

El alto el fuego en Gaza vivió una nueva jornada de bombardeos aéreos y de artillería de Israel que dejaron al menos dos palestinos muertos. ... La entrada en vigor del acuerdo hace tres semanas terminó con los ataques masivos, aunque los hebreos no dudaron en retomarlos de forma puntual para responder al fallecimiento de un soldado y mataron a más de un centenar de personas la noche del martes, 46 de ellas niños.

