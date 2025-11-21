Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La sequía y la sobrepoblación amenazan la capital iraní. Reuters

Irán se plantea trasladar su capital por la sequía y la sobrepoblación

La posible evacuación de Teherán lleva meses sobre la mesa del Gobierno, pero las autoridades consideran que la situación es ya «insostenible»

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:35

Teherán se queda sin agua. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha vuelto a plantear evacuar la capital del país, que acoge a 17 millones de ... habitantes, por la escasez de este bien de primera necesidad. El mandatario alertó hace dos semanas de la posibilidad del traslado, cuando los principales embalses que abastecen la ciudad registraban unas cifras inferiores al 5% de su capacidad. Este jueves, sin ningún plan sólido sobre la mesa, ha vuelto a advertir de que «no hay otra opción».

