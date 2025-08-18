Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
refugiados afganos, expulsados del vecino Irán, se reúnen en un campamento temporal en la frontera de Islam Qala, Afganistán. EFE

Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses

Teherán planea alcanzar los 2 millones de expulsados antes de marzo

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:02

Las autoridades de Irán han dado cuenta este lunes de que 1,2 millones de refugiados afganos han sido deportados durante los últimos seis meses. ... Asimismo, Teherán prevé que otros 800.000 solicitantes de asilo sean expulsados antes del próximo mes de marzo. El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, ha explicado que esto supondría alcanzar un total de 2 millones de afganos deportados el año que viene –de los 6 millones que residen en el país–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Logran estabilizar el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  7. 7

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  8. 8 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  9. 9 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  10. 10 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses

Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses