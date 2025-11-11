Los hutíes anuncian el fin de sus ataques a buques en el mar Rojo mientras dure la tregua en Gaza

El alto el fuego firmado en Gaza entre Israel y la milicia islamista Hamás hace un mes está a punto de traer consigo también un ... alivio para los buques mercantes que cruzan el mar Rojo y el golfo de Adén. Al menos así lo han avanzado este martes los hutíes de Yemen al anunciar que detendrán sus ataques a los navíos siempre y cuando se respete la tregua en Gaza. La organización insurgente, que en los últimos dos años ha lanzado drones, misiles o capturado embarcaciones en señal de solidaridad con la Franja, ha advertido, eso sí, que reanudará sus operaciones sin dudarlo si el Estado hebreo retoma su ofensiva contra el enclave palestino.

El nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército de los rebeldes, Yusef al Madani, ha señalado en una carta enviada al brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, que los rebeldes «supervisan de cerca los acontecimientos y declaran que si el enemigo reinicia su agresión contra Gaza, retomarán las operaciones militares contra la entidad sionista y reimpondrán la prohibición de navegación en el mar Rojo y el mar Arábigo».

Al Madani ha reiterado asimismo el apoyo del grupo a las facciones armadas palestinas para «compartir la alegría en la victoria y el consuelo frente a las pérdidas, sin importar los sacrificios que sean necesarios», según ha recogido la cadena de televisión yemení Al Masirah, sin que los hutíes hayan realizado por ahora un anuncio oficial sobre el fin de estas operaciones. En este sentido, el dirigente hutí ha destacado los lazos entre ambos grupos y sus acciones para «hacer frente al enemigo sionista y sus proyectos agresivos», antes de afirmar que sus relaciones están sustentadas «en una unidad de propósito y destino a la hora de hacer frente a Israel».

Apenas dos semanas después de los ataques del 7 de octubre de 2023 lanzados por Hamás, los insurgentes yemeníes comenzaron sus ataques a buques, sobre todo aquellos vinculados con Israel, como respuesta a la ofensiva militar del Gobierno de Benjamín Netanyahu contra la Franja. Tras dos años de guerra e intentos frustrados de tregua, el Estado hebreo y la milicia islamista acordaron el mes pasado aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza, que ha llevado aparejada un alto el fuego en el enclave, si bien Tel Aviv ha llevado a cabo decenas de ataques contra la Franja. Los últimos bombardeos tuvieron lugar hace escasas semanas tras denunciar las autoridades judías el supuesto incumplimiento de Hamás de los términos pactados para el cese de las hostilidades.