Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un petrolero con bandera griega atacado por hutíes en el mar Rojo. EFE

Los hutíes anuncian el fin de sus ataques a buques en el mar Rojo mientras dure la tregua en Gaza

El grupo yemení advierte de que «retomará las operaciones militares» y «reimpondrá la prohibición de navegación» a barcos mercantes si Israel relanza sus ataques a la Franja

T. Díaz

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El alto el fuego firmado en Gaza entre Israel y la milicia islamista Hamás hace un mes está a punto de traer consigo también un ... alivio para los buques mercantes que cruzan el mar Rojo y el golfo de Adén. Al menos así lo han avanzado este martes los hutíes de Yemen al anunciar que detendrán sus ataques a los navíos siempre y cuando se respete la tregua en Gaza. La organización insurgente, que en los últimos dos años ha lanzado drones, misiles o capturado embarcaciones en señal de solidaridad con la Franja, ha advertido, eso sí, que reanudará sus operaciones sin dudarlo si el Estado hebreo retoma su ofensiva contra el enclave palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  10. 10 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los hutíes anuncian el fin de sus ataques a buques en el mar Rojo mientras dure la tregua en Gaza

Los hutíes anuncian el fin de sus ataques a buques en el mar Rojo mientras dure la tregua en Gaza