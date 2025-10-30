Hamás reanuda la entrega de cuerpos de rehenes tras los bombardeos de Israel

Después de 48 horas de máxima tensión en Gaza, Hamás entregó este jueves dos nuevos cuerpos a la Cruz Roja Internacional. Los islamistas habían decidido ... suspender la entrega el martes debido a los bombardeos israelíes decretados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dejaron más de cien muertos. Pero, tras el restablecimiento del alto el fuego por parte de enemigo, efectuaron una nueva entrega. Si se confirma que los cuerpos pertenecen a rehenes, quedarán aun once por entregar.

El Estado judío acusa a los islamistas de dilatar el proceso de entrega de cuerpos a posta y lo considera una violación flagrante del acuerdo, por lo que aplica castigos como el cierre del paso fronterizo de Rafah con Egipto o la restricción de la entrada de ayuda humanitaria. Todavía no se ha conseguido que entren a Gaza los 600 camiones diarios acordados. Hamás, por su parte, argumenta que la tarea es compleja debido a que los cuerpos se encuentran bajo toneladas de escombros y pide más tiempo y maquinaria pesada para acelerar las labores de búsqueda.

A la espera de la segunda fase

Hasta que no se produzca la entrega de todos los cuerpos no se cerrará la primera fase del acuerdo impulsado por Donald Trump, padrino del pacto y máximo garante de que siga con vida pese a las acusaciones mutuas de violaciones por parte de Israel y Hamás.

Para que pueda arrancar la segunda fase de esta hoja de ruta hacia la paz quedan pendientes temas clave como el desarme de los islamistas, la formación de un gobierno de tecnócratas, el despliegue de una fuerza internacional o la retirada completa de Israel. No será fácil darle inicio porque hay multitud de escollos: Hamás ha aceptado ceder el gobierno a tecnócratas palestinos, pero ve con malos ojos la intervención extranjera y se niega al desarme que Tel Aviv considera imprescindible.