Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos de la Cruz Roja trasladan los cadáveres entregados ayer por Hamás. Reuters

Hamás reanuda la entrega de cuerpos de rehenes tras los bombardeos de Israel

Los islamistas dan a la Cruz Roja Internacional otros dos cadáveres tras haber suspendido las exhumaciones por los ataques de Netanyahu que dejaron más de cien muertos en Gaza

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Después de 48 horas de máxima tensión en Gaza, Hamás entregó este jueves dos nuevos cuerpos a la Cruz Roja Internacional. Los islamistas habían decidido ... suspender la entrega el martes debido a los bombardeos israelíes decretados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dejaron más de cien muertos. Pero, tras el restablecimiento del alto el fuego por parte de enemigo, efectuaron una nueva entrega. Si se confirma que los cuerpos pertenecen a rehenes, quedarán aun once por entregar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  5. 5 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  6. 6 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  7. 7 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  8. 8 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  9. 9

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  10. 10 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hamás reanuda la entrega de cuerpos de rehenes tras los bombardeos de Israel

Hamás reanuda la entrega de cuerpos de rehenes tras los bombardeos de Israel