Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comienzan los trabajas de desescombro en Gaza. Reuters

Hamás entrega los cuerpos de cuatro nuevos rehenes tras restringir Israel la ayuda a Gaza

El Gobierno hebreo veta la apertura del paso de Rafah y reduce la entrada de camiones para obligar a los islamistas a recuperar todos los cadáveres

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jerusalén

Martes, 14 de octubre 2025, 22:10

Comenta

Primera crisis para el acuerdo de paz de Donald Trump. Veinticuatro horas después del intercambio de los 20 rehenes vivos por casi 2.000 presos ... palestinos, Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplir el pacto y aparecen las primeras grietas en el proceso diseñado por la Casa Blanca. El presidente estadounidense anunció en Egipto que «la segunda fase está en marcha», pero la primera no ha concluido y se enfrenta a unos obstáculos que ponen a prueba la solidez del pacto. Hamás no ha entregado todos los cuerpos y los israelíes, como represalia, han reducido la entrada de ayuda humanitaria a la mitad. Además, por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego, el ejército disparó contra gazatíes que intentaban volver a sus casas y cruzaron la 'línea amarilla' a la que se han replegado las tropas. Hubo al menos nueve muertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  6. 6 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  7. 7 Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  10. 10 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hamás entrega los cuerpos de cuatro nuevos rehenes tras restringir Israel la ayuda a Gaza

Hamás entrega los cuerpos de cuatro nuevos rehenes tras restringir Israel la ayuda a Gaza