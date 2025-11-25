Francisco cumple uno de sus últimos deseos: el papamóvil se convierte en clínica infantil para Gaza

El deseo de Francisco de que el papamóvil que utilizó durante su visita a Amán, Belén y Jerusalén en 2014 se convirtiera en una clínica ... itinerante para los niños de Gaza se ha hecho realidad. Ocho meses después de la muerte del pontífice, que plasmó esta petición entre sus últimas voluntades, el vehículo se encuentra listo para iniciar su nueva misión, en la que pretende atender a unos 200 menores cada día. El remozado Mitsubishi, sin embargo, no puede comenzar aún rodar por el enclave ya que carece de la necesaria autorización israelí y se desconoce cuándo llegará.

El papamóvil, cuya nueva versión fue presentada este martes en Belén, en la Cisjordania ocupada, espera aparcado muy cerca de la plaza del Pesebre, donde el fallecido pontífice saludó a una multitud hace una década durante su segundo viaje al extranjero tras su nombramiento. No fue casual la elección de su medio de transporte en aquella simbólica visita. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, había regalado el automóvil a Francisco, que lo entregó después a los frailes franciscanos. Ahora aguarda a arrancar una etapa muy diferente en cuanto reciba el permiso de Israel.

El «vehículo de la esperanza», como ha sido rebautizado, mantiene el aspecto inconfundible de un papamóvil aunque su interior se ha acondicionado para realizar pruebas y diagnósticos y aplicar tratamientos, incluidas vacunas. En su exterior, los laterales abiertos han quedado cubiertos por mamparas. El equipo médico al frente de esta clínica itinerante podrá pasar hasta 200 consultas diarias. «Queremos que todos los niños a los que lleguemos se sientan vistos, escuchados y protegidos. Los derechos y el bienestar de los niños son lo primero», ha explicado el cardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, encargado de bendecir el vehículo, que aspira a mejorar la vida de los más pequeños en Gaza tras dos años de guerra.

«Un mensaje de compasión»

La adaptación del papamóvil, que mantiene el asiento que utilizó Francisco y que ahora ocuparán los menores durante las consultas, ha costado unos 15.000 dólares (casi 13.000 euros al cambio). Cáritas se ha hecho cargo de la transformación, que ha sido ejecutada por médicos palestinos. Arborelius ha subrayado el valor de este automóvil: «Es un testimonio». «No es sólo un vehículo, es un mensaje de compasión, dignidad y esperanza», ha insistido en la puesta de largo de la nueva unidad médica móvil, cuyo primer reto será lograr la autorización israelí para cruzar a Gaza, que desde hace casi dos meses vive bajo una frágil tregua.

Desde Cáritas han insistido en la necesidad de que el renovado papamóvil llegue a su destino cuanto antes, «como ocurre con toda la ayuda humanitaria». Peter Brune, secretario general de la filial sueca de la organización, ha recordado la preocupación de Francisco por la población más vulnerable de la Franja. «Los niños de Gaza estaban muy cerca del corazón del Papa», ha comentado tras indicar que los pequeños pacientes ocuparán el que fue su asiento «y serán tratados como las personas más valiosas de la Tierra».