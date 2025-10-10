Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La activista Reyes Rigo. RC

La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara

Reyes Rigo lleva detenida desde el 1 de octubre y es la única española que aún no ha sido deportada a España

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:19

Comenta

Se complica la situación para Reyes Rigo, la activista española de la flotilla a Gaza detenida el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo ... de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza y que, a diferencia del resto de sus compañeros, aún no ha sido deportada a España porque está acusada de morder a una funcionaria israelí durante un control médicol. Aunque el Minsiterio de Asuntos Exteriores fijó el miércoles como fecha para su liberación, la Fiscalía de la región de Neguev, donde se encuentra la cárcel en la que está retenida, ha presentado cargos contra ell y ha solicitado que permanezca en prisión preventiva, según ha informado este viernes la Policía de Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  8. 8 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara

La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara