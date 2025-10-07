Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ilana Gritzewsky, rehén de Hamás que sufrió abusos sexuales y cuyo novio sigue cautivo en Gaza, junto a Itzik Horn, cuyos dos hijos también fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Pablo M. Díez

«Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»

Además de matar a 1.200 personas y secuestrar a otras 250 hace justo dos años, los terroristas de Hamás violaron y abusaron de sus víctimas, como la mexicana Ilana Gritzewsky, quien denuncia el calvario que sufrió durante su cautiverio y cuyo novio sigue secuestrado en Gaza

Pablo M. Díez

Martes, 7 de octubre 2025, 07:02

Comenta

Hace justo dos años, el 7 de octubre de 2023, los terroristas de Hamás que invadieron Israel no solo mataron a 1.200 personas y ... secuestraron a otras 250. En el festival de música Nova y en los kibutz atacados, también violaron a jóvenes que luego fueron asesinadas. Del total de víctimas mortales, 300 eran mujeres. Otras 90 mujeres y niñas fueron secuestradas. Además del cautiverio, muchas sufrieron torturas, abusos sexuales y violaciones, según han documentado los médicos, los forenses y los informes de la ONU.

