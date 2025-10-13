Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una multitud aguarda desde el amanecer en Tel Aviv a la liberación. Reuters

La Cruz Roja se dirige ya al norte de Gaza a por los seis primeros rehenes que liberará Hamás

Los familiares de los cautivos han sido llamados ya para concentrarse en la frontera, donde dentro de tres horas se entregará al resto de los secuestrados vivos

Miguel Pérez

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Israel, y con sus ciudadanos el mundo entero, aguarda con una mezcla de ansiedad y emoción la liberación de los últimos rehenes en manos de ... Hamás. No solo se trata de la salida de los últimos cautivos de Gaza, sino del cierre de un capítulo trágico y macabro que lleva dos años abierto, desde que los islamistas causaron la masacre de los kibutz aledaños a la frontera el 7 de octubre de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  6. 6

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  10. 10 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Cruz Roja se dirige ya al norte de Gaza a por los seis primeros rehenes que liberará Hamás

La Cruz Roja se dirige ya al norte de Gaza a por los seis primeros rehenes que liberará Hamás