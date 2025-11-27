Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Destrucción tras un bombardeo israelí en Líbano. Efe

El alto del fuego en Líbano cumple un año sin evitar los continuos ataques de Israel

Pese a una teórica tregua, Tel Aviv mantiene la ofensiva porque considera que Hezbolá aprovecha este tiempo para rearmarse

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:18

Se cumple un año de la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego en Líbano, que se suponía debía poner fin a ... las hostilidades entre Israel y Hezbolá. Doce meses después, esto no ha ocurrido y los hebreos amenazan con una escalada militar porque acusan a la milicia proiraní de aprovechar todo este tiempo para rearmarse. Los israelíes conmemoraron el aniversario con duros bombardeos en la región sureña de Iqlim Al Tuffah que, según el ejército, alcanzaron «varios lugares de lanzamiento de cohetes donde se almacenaban armas de Hezbolá». Fueron los primeros ataques tras el asesinato el domingo en Beirut de Haytham Ali Tabatabai​, número dos del Partido de Dios. La milicia chií clamó venganza, pero no tiene la capacidad de responder al enemigo; no lo ha hecho en todo el año.

