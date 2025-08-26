Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anthony Albanese, primer ministro de Australia. Ep

Australia expulsa al embajador de Irán tras una ola de atentados antisemitas

Acusa al régimen de Teherán de orquestar los ataques con bombas incendiarias a una sinagoga en Melbourne y un restaurante en Sídney

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 26 de agosto 2025, 17:10

Australia ha expulsado al embajador de Irán y evacuará urgentemente a sus propios diplomáticos de Teherán después de obtener pruebas de que el régimen islamista ... está detrás de los atentados con bombas incendiarias en una sinagoga de Melbourne y en un restaurante judío de Sídney en 2024. Es la primera vez que un embajador es expulsado de este país desde el final de la II Guerra Mundial. El Gobierno laborista anunció, además, que va a incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas. Y recomendó a sus ciudadanos que abandonen Irán por temor a ser detenidos en represalia por esta medida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  3. 3 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  6. 6 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  9. 9

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  10. 10 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Australia expulsa al embajador de Irán tras una ola de atentados antisemitas

Australia expulsa al embajador de Irán tras una ola de atentados antisemitas