Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lugar del tiroteo fue acordonado por la Policía neozelandesa. AFP

Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Tom Phillips permanecía oculto en el desierto con sus hijos desde las Navidades de 2021 después de perder su custodia

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:36

Un padre fugitivo había estado escondido en los espesos bosques de Nueva Zelanda durante casi cuatro años, hasta que la madrugada de este lunes la ... Policía ha dado con él y lo ha abatido tras protagonizar un robo a mano armada en una tienda de suministros agrícolas de Waitomo, en la región de Waikato. El paradero de Tom Phillips había copado los titulares de los periódicos de todo el mundo en las Navidades de 2021, cuando huyó al desierto de Waikato con sus hijos Ember, ahora de 9 años, Maverick, de 10 y Jayda, de 12, después de discutir por su custodia con la madre. El caso conmocionó al país. El hombre de 40 años era un cazador experimentado y con habilidades de supervivencia para construir refugios y buscar alimentos en la salvaje naturaleza, aunque también había protagonizado hurtos en diferentes tiendas en los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años