Hamás ofrece liberar a todos los rehenes a cambio del final de la guerra en Gaza

Un alto mando de Hamás anunció este lunes que el movimiento islamista está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes aún cautivos en Gaza a cambio de garantías de que Israel terminará la guerra en el devastado territorio. Una delegación de Hamás viajó este fin de semana a El Cairo para hablar con representantes egipcios y cataríes que, junto a los estadounidenses, son mediadores en la guerra que azota desde hace más de 15 meses el enclave palestino.

«Estamos preparados para liberar a todos los rehenes israelíes en el marco de un verdadero acuerdo de intercambio de prisioneros, y a cambio del cese de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria», declaró a AFP Taher al Nunu, un dirigente de Hamás. El portavoz acusó sin embargo a Israel de obstaculizar los avances hacia un alto el fuego.

«El problema no está en el número» de rehenes que se han de liberar, denunció, «sino más bien en el hecho de que Tel Aviv se retracta de sus compromisos, bloquea la aplicación del acuerdo de alto el fuego y continúa la guerra». «Es por esto que Hamás ha insistido en la necesidad de garantías que obliguen a (Israel) a respetar el acuerdo», agregó. Según el portal web israelí de noticias Ynet, una nueva propuesta fue entregada a Hamás, que contemplaría la liberación de diez rehenes vivos a cambio de garantías estadounidenses de que Israel iniciará negociaciones sobre una segunda fase del alto el fuego. Una primera etapa de la tregua, entre el 19 de enero y el 17 de marzo, permitió el regreso de 33 rehenes, incluidos ocho fallecidos, a cambio de la liberación por parte de Israel de aproximadamente 1.800 prisioneros palestinos. Pero los esfuerzos para extender el alto el fuego se toparon con desacuerdos sobre el número de rehenes que Hamás debería liberar. Al Nunu afirmó también que Hamás no se desarmaría, una de las condiciones exigidas por Israel para poner fin a la guerra. «Las armas de la resistencia no están sujetas a negociación», dijo.