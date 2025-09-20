Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Katerine (nombre de guerra) forma parte de los 70 firmantes de paz que viven el proceso de reinserción. Eva Parey

La guerra no valió la pena

70 excombatientes de las FARC trabajan en su reinserción en proyectos productivos y agrícolas de impacto local. Tres de las mujeres que firmaron la paz narran su experiencia

Eva Parey

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:01

Marlin (nombre de guerra) sonríe cuando muestra su foto de combatiente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Está orgullosa. «A los 15 años ... ya me llamaban las armas» confiesa abiertamente. Si en los ochenta se hubiera podido enrolar en el Ejército o en la Policía hubiera estado en otro bando. Pero nacer en la zona de influencia de Marquetalia, cerca del origen del movimiento revolucionario, condicionó su elección. Sólo tenía 17 años cuando ella y su hermana recibieron la propuesta para alistarse. Se tomó un plazo de 20 días para dar el sí. Su hermana dijo que no.

