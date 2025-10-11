Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El lugar quedó como «una zona de guerra». SKY5

La explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee

Hay al menos 19 personas desaparecidas y los investigadores advierten de que llevará tiempo dilucidar las causas del siniestro

ANTÓN ETXEBARRIA

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:03

Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento militar provocó ayer la muerte de un número aún indeterminado de personas en el Estado de Tennessee, ... en Estados Unidos. Según informaron medios locales, la devastadora deflagración se produjo hacia las 7.45 de la mañana –hora local– en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, que está ubicada a unos 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nashville.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

