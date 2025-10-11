La explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee

Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento militar provocó ayer la muerte de un número aún indeterminado de personas en el Estado de Tennessee, ... en Estados Unidos. Según informaron medios locales, la devastadora deflagración se produjo hacia las 7.45 de la mañana –hora local– en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, que está ubicada a unos 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nashville.

A la primera deflagración, que derribó estructuras y provocó que varios vehículos se incendiasen, le siguieron otras más pequeñas. Según las imágenes aéreas proporcionadas por las cadenas de televisión, el accidente se produjo en un edificio secundario situado al oeste del principal. Comparadas con fotografías del lugar tomadas hace unos meses, se aprecia claramente que el edificio ha desaparecido en su totalidad.

Afortunadamente, según informó el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una escueta conferencia de prensa celebrada tras acordonar la zona, los equipos de rescate pudieron controlar la situación poco después de la deflagración, aunque al cierre de esta edición continuaban tratando de dilucidar quiénes habían acudido a trabajar para elaborar la lista definitiva de posibles víctimas.

«Tenemos algunas personas desaparecidas, y podemos confirmar que algunas han fallecido», informó sin proporcionar más detalles. En una segunda rueda de prensa, Davis reconoció que hay 19 desaparecidos, y que los familiares aguardan con angustia noticias sobre sus seres queridos. «Pensad en ellos», pidió a la prensa.

Los investigadores desplazados al lugar ya avanzaron ayer que no será sencillo ni rápido encontrar respuestas, dada la situación en la que ha quedado el lugar. «Esto no es como un accidente de coche, donde simplemente limpiaremos los escombros y nos iremos. Probablemente estaremos aquí unos días», apostilló Davis. «Se producen errores a pesar de las regulaciones», afirmó uno de los agentes, John DeVito, a la BBC. «Es un incidente terrible, pero llegaremos a fondo de lo sucedido. Y encontraremos supervivientes», anunció optimista.

«Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro. Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme de que tenía que haber sido eso», contó un vecino. «Es totalmente devastador ver cómo ha quedado esto», añadió en declaraciones a la cadena CNN el alcalde del condado de Hickman, que recordó con sorpresa que la empresa no había tenido graves problemas de seguridad desde 2014, cuando se produjo una pequeña explosión en uno de sus almacenes.

Demoliciones y minas

Según su página web, la compañía, fundada hace 45 años, fabrica «diversos compuestos altamente explosivos y productos especiales para el Departamento de Defensa de EE UU y los mercados industriales estadounidenses». Ofrece un amplio catálogo de productos: desde explosivos para demoliciones y minas, hasta minas antipersona y antitanque como las 'Claymore'. Y asegura contar con una futurista fábrica que cuenta con la última tecnología.