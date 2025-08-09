Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diesen, en la imagen. es profesor de la Universidad de Oslo. R. C.

Glenn Diesen | Experto en geopolítica

«Los europeos se han convertido en los vasallos de Trump»

La entrevista ·

«Europa se ha encerrado en una relación con un solo socio de comercio y ha puesto todos los huevos en una única canasta», dice el analista noruego sobre el acuerdo de la UE con Estados Unidos

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:07

El insólito acuerdo de comercio suscrito entre Estados Unidos y la Unión Europea ha sido abrumadoramente criticado en las capitales de los Estados miembros porque ... lo consideran una capitulación a Washington que, además, pone en evidencia la incapacidad de Bruselas para adoptar una postura de negociación más fuerte con Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

