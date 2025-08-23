Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vigdís Finnbogadöttir
Perfil

Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta

Una serie de televisión aborda la vida de la pionera en llegar a la jefatura de un Estado por la vía democrática

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:05

Björk, la tecnología aplicada a la energía geotérmica y la expresidenta Vigdís Finnbogadöttir son las grandes aportaciones de Islandia al mundo. Sí, también descubrieron América ... cinco siglos antes que Cristóbal Colón, pero fue una estancia temporal y tan discreta como corresponde a este pueblo pequeño y remoto. Quizás la cantante sea la figura más famosa, pero eso cambiará rápidamente porque el mundo acaba de enterarse de la singular vida de la primera presidenta elegida democráticamente en el planeta. Una serie local, distribuida por Filmin, la ha dado a conocer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  5. 5 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  6. 6 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  7. 7 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  8. 8

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  9. 9 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  10. 10

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta

Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta