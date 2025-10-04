Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ucrania dice ahora que el soldado español que daba por muerto ha desaparecido

La familia del militar albaceteño teme que esto complique la recuperación del cuerpo y cree que Kiev lo hace para «ahorrarse dinero»

T. Nieva

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:38

Comenta

La embajada de Ucrania ha notificado a la familia del combatiente albaceteño Juan Luis Amador que ha declarado al soldado como desaparecido, a pesar de ... las evidencias de su muete en combate el 20 de septiembre en el frente contra Rusia, según informó a Europa Press el hermano del fallecido, Miguel Ángel Amador. Los allegados lamentan verse ahora sometidos a un periplo legal y prácticamente pierden las esperanzas de recuperar el cadáver.

