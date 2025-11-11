Ucrania admite que soldados rusos se han infiltrado en su bastión de Pokrovsk

El tiempo atmosférico ha jugado a favor de Rusia en el frente. Tal y como hizo el «general invierno» contra las tropas napoleónicas y las ... nazis, en esta ocasión la niebla ha ayudado a los soldados de Moscú a infiltrarse en el bastión de Pokrovsk, una de las últimas ciudades de la región de Donetsk bajo control de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Kiev han confirmado este martes que hay más de 300 soldados rusos en la asediada ciudad, escenario de una dura batalla de desgaste desde 18 de julio de 2024.

Antes de la guerra esta población tenía cerca de 60.000 habitantes, pero actualmente se estima que tiene alrededor de 7.000. El control de esta localidad es clave en términos logísticos y también por su simbología. En Donetsk es un ejemplo de resistencia al avance ruso. Kiev ha informado que las tropas enemigas han usado «condiciones meteorológicas adversa«s para intensificar su ofensiva para conquistar Pokrovsk. Este enclave minero e industrial es fundamental para la comunicación con lo poco que ya controla Kiev en Donbás.

Medios rusos como 'Komsomolskaya Pravda' le han dado un tinte de «epicidad» a los vídeos que muestran los avances rusos en la ciudad. La niebla, que persiste desde el pasado 9 de noviembre, impide el uso de algunos tipos de drones. La misma publicación asegura que las tropas de Moscú han conquistado ya el «bastión de Bajmut» y harán lo mismo con Pokrovsk y con cualquier otro que sea necesario, como ya ocurrió con Avdiivka en febrero del año pasado.

Aunque el Kremlin pensó que Ucrania resistiría poco, lo cierto es que su capacidad defensiva está siendo más fuerte de lo previsto. Así lo evidenció una publicación en marzo de 2022 de la agencia estatal RIA en el que se celebraba por adelantado la victoria sobre Ucrania y el regreso de la 'Pequeña Rusia', el nombre que se le dio al país en la propaganda del Imperio.

Video of Russian soldiers taking advantage of the fog to drive into southern Pokrovsk in motorcycles, Bukhanka, and other modified vehicles.https://t.co/vuNp68mHfAhttps://t.co/GrFY1bOmss pic.twitter.com/R3BDwRvnml — Rob Lee (@RALee85) November 10, 2025

Kiev sigue manteniendo el pulso a Moscú. Según el ejército ucraniano desde principios de noviembre habrían caído 162 militares rusos y 39 resultaron heridos. Según informan medios como 'The Moscow Times' (considerado agente extranjero por Rusia), el principal problema para que Kiev pueda resistir en Pokrovsk es la logística. Según su fuente, «las carreteras están totalmente bloqueadas por los drones». «Ni un solo vehículo puede entrar o salir sin que sea inmediatamente detectado».

El mismo militar que cita el portal independiente apunta que con la niebla el tiempo de reacción de los soldados contra cualquier incursión es menor y dificulta la destrucción de los vehículos. Por ello algunos de ellos consiguen entrar en el perímetro e infiltrar tropas.