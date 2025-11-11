Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Militares ucranianos trasladan el cuerpo de un fallecido en la localidad de Pokrovsk. Reuters

Ucrania admite que soldados rusos se han infiltrado en su bastión de Pokrovsk

Las Fuerzas Armadas de Kiev afirman que más de 300 efectivos de Moscú se encuentran en la asesiada ciudad, una de las últimas ciudades de Donetsk bajo control del Gobierno de Zelenski

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

El tiempo atmosférico ha jugado a favor de Rusia en el frente. Tal y como hizo el «general invierno» contra las tropas napoleónicas y las ... nazis, en esta ocasión la niebla ha ayudado a los soldados de Moscú a infiltrarse en el bastión de Pokrovsk, una de las últimas ciudades de la región de Donetsk bajo control de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Kiev han confirmado este martes que hay más de 300 soldados rusos en la asediada ciudad, escenario de una dura batalla de desgaste desde 18 de julio de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  6. 6 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  7. 7 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  10. 10

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ucrania admite que soldados rusos se han infiltrado en su bastión de Pokrovsk

Ucrania admite que soldados rusos se han infiltrado en su bastión de Pokrovsk