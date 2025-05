Trump advierte a Putin de que «está jugando con fuego»

Zigor Aldama Martes, 27 de mayo 2025, 20:51 Comenta Compartir

A Donald Trump se le está atragantando la guerra de Ucrania. En campaña electoral prometió llevar la paz al país eslavo en 24 horas. Ya ... en la Casa Blanca amplió el plazo a un mes. Y, ahora, cuando se acerca al primer semestre en el poder, implícitamente reconoce el fracaso de su estrategia al afirmar que no está «contento» con Vladímir Putin, al que este martes volvió a criticar a través de la red social Truth: «Lo que Putin no entiende es que, si no fuese por mí, le habrían sucedido muchas cosas malas a Rusia. Cosas MUY MALAS. Está jugando con fuego», escribió.

Trump creía que el presidente ruso era un hombre de paz con el que se iba a entender bien. «Siempre hemos tenido buena relación», admitió el lunes. Sin embargo, no ha logrado que se siente a negociar y, en palabras del propio mandatario americano, Putin «se ha vuelto absolutamente loco». Después de los masivos ataques del pasado fin de semana, Trump ha llegado a una conclusión que desde Kiev llevan tres años repitiendo: «Quiere TODA Ucrania». Noticias relacionadas Rusia arremete contra Alemania por eliminar la limitación del alcance de las armas que usa Ucrania Rusia avisa a Ucrania de que el aumento de los ataques con drones «socava» el proceso de paz El Kremlin asegura que Trump llamó «loco» a Putin debido a una «sobrecarga emocional» Esa frustración que Trump no esconde, y que le ha llevado a amenazar con abandonar cualquier esfuerzo para lograr la paz, podría desembocar en nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Washington se plantea seguir los pasos de Bruselas y optar por la presión económica para tratar de forzar a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones. 'The Wall Street Journal' avanzó este martes que, si nada cambia, Trump dará ese paso esta misma semana. De momento, este martes Turquía volvió a ofrecer su territorio para reeditar el diálogo directo entre Moscú y Kiev. Su ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, dijo en Moscú que está preparado «en cualquier momento» para acoger una negociación que «es importante que dé frutos». Su homólogo ruso, Serguei Lavrov, agradeció la oferta: «Confiaré de nuevo en nuestros amigos turcos. Estambul es buen lugar», afirmó, a pesar de que el primer intento, el 16 de mayo, fue un fracaso. Fidan viajará en los próximos días a Kiev para tratar de convencer al Ejecutivo de Volodímir Zelenski. Segunda reunión directa Turquía vuelve a ofrecerse para acoger el diálogo entre Rusia y Ucrania, como hizo el pasado día 16 Polémica El canciller Merz revela que hace tiempo que se retiraron las restricciones al uso del armamento Único acuerdo Los dos contendientes trabajan en un nuevo intercambio de prisioneros de guerra Estados Unidos, sin embargo, parece apostar más por Suiza. «Nos hubiera gustado tener la reunión en el Vaticano, pero los rusos lo rechazaron, así que creo que Ginebra puede ser la próxima parada», afirmó el enviado especial para Ucrania Keith Kellogg, quien explicó que la nueva reunión tendrá lugar una vez presente Rusia su hoja de ruta para la negociación, que se sumará a la que ya ha presentado Ucrania. Armas sin restricciones No obstante, ante el fracaso de la diplomacia, los aliados de Kiev ya no restringen cómo puede utilizar el armamento que recibe. Lo desveló el lunes el canciller alemán, Friedrich Merz, que este martes ofreció más detalles sobre este acuerdo, una de las exigencias más antiguas de Zelenski. «Ucrania tiene derecho a utilizar las armas que recibe incluso más allá de sus propias fronteras, contra objetivos militares en territorio ruso», afirmó Merz durante la rueda de prensa que ofreció con su homólogo finlandés, Petteri Orpo. «Hasta donde yo sé, hace tiempo que los países que imponían restricciones a su uso las retiraron», añadió, señalando implícitamente que también Washington ha levantado sus barreras, pero sin revelar si Berlín tiene intención de enviar a Ucrania los misiles Taurus -capaces de alcanzar objetivos a 500 kilómetros de distancia, lo cual dejaría Moscú casi a tiro-. Además, Merz advirtió de que no se hace ilusiones sobre un fin rápido del conflicto. «Quizá tengamos que prepararnos para una guerra de larga duración», subrayó. La reacción de Rusia no se hizo esperar, y tanto Lavrov como el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticaron al mandatario alemán. El primero le llamó «pretencioso», mientras que el segundo advirtió de que, si es cierto lo que declara el canciller, eso supondría una «escalada» peligrosa. De esta manera, el único acuerdo al que parecen llegar Rusia y Ucrania es el del intercambio de prisioneros de guerra. Tras el canje de 2.000 hombres el pasado fin de semana, Moscú anunció este martes que trabaja en otro de 18 personas más.

