A sus 38 años, Rob Jetten, puede convertirse en el primer ministro neerlandés más joven. AFP

Triatleta, homosexual, cercano... Así es el treintañero que apunta a primer ministro neerlandés

Rob Jetten, de 38 años, se convertirá en el líder más jóven en alcanzar el poder en Países Bajos si logra conformar un gabinete tras su inesperada victoria electoral

Alin Blanco

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:47

Rob Jetten ha conseguido una verdadera proeza política. A sus 38 años, y con solo dos a la cabeza del partido liberal progresista D66, ha ... logrado lo que hace apenas unas semanas parecía imposible: convertir a su formación en la primera fuerza política de Países Bajos tras las elecciones celebradas el miércoles. Jetten combina mensajes políticos con referencias a su vida privada, que comparte con un jugador olímpico de hockey. Con un estilo sereno y un discurso que reivindica el optimismo frente al populismo, el joven encarna la nueva generación del centro liberal neerlandés.

