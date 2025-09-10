Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sébastien Lecornu junto al presidente galo, Emmanuel Macron. AFP

Sébastien Lecornu, el influyente (y discreto) escudero de Macron

El flamante primer ministro de Francia ha llevado las riendas de la cartera de Defensa desde 2022 y era uno de los integrantes del último Gobierno con vínculos más estrechos con el presidente

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:49

El flamante primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, es una figura fruto de los ocho años de presidencia de Emmanuel Macron. Cuando se sumó en ... la primavera de 2017 a las filas del entonces presidente más joven de la Quinta República, se trataba de un desconocido para el gran público. Desde entonces, Lecornu, de 39 años, se ha convertido en uno de los escuderos más fieles del jefe del Estado. Es el único político que ha estado presente en todos los Gabinetes desde que Macron llegó al Elíseo. Una fidelidad que ahora le vale como recompensa su designación al frente del Ejecutivo en medio de la actual crisis política, económica y social en Francia.

