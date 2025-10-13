Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Afp

Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre

El expresidente de Francia será el primer mandatario que entra en prisión durante la Quinta República

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:32

Comenta

El expresidente francés Nicolas Sarkozy será encarcelado el próximo 21 de octubre. Durante una reunión con un fiscal y una jueza encargada de la ejecución ... de penas, le han comunicado este lunes por la tarde la fecha en que se convertirá en el primer exjefe del Estado galo en ingresar en prisión en la historia de la Quinta República. Aunque el Ministerio Público y los abogados del exlíder de la derecha gala no lo han confirmado públicamente para evitar una concentración de cámaras y periodistas ese día delante del centro penitenciario, la emisora RTL y la cadena BFM TV han tenido constancia de esa fecha (martes de la semana que viene) gracias a una fuente cercana al caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  8. 8 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  9. 9 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  10. 10 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre

Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre