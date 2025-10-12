Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal

El penetrante sonido de las sirenas antiaéreas en Ucrania se ha convertido ya en lo que se conoce como 'ruido blanco': algo tan cotidiano que ... la población apenas lo nota. Desafortunadamente, no sucede lo mismo con los drones y los misiles que suelen llegar después, y que han convertido las noches en una pesadilla constante. Este año, los ataques de récord se han sucedido uno tras otro.

El pasado mes de septiembre, el país eslavo detectó 5.636 drones y 186 misiles rusos lanzados contra su territorio. Suponen un 39% y un 20% más que los de agosto, respectivamente. Y todo apunta a que octubre superará ese máximo. El problema es que cada vez las ofensivas se realizan con más proyectiles lanzados simultáneamente, algo que provoca el colapso de los sistemas de defensa aérea, muchas veces compuestos por vetustas ametralladoras MK-51, y reduce su eficacia. Actualmente, los ucranianos logran derribar solo el 68% de los misiles y el 87% de los drones que cruzan sus fronteras desde Rusia o Bielorrusia.

La amenaza es creciente, y el presidente Volodímir Zelenski lleva advirtiendo de ella desde hace dos años. Quiere más baterías de misiles Patriot, como los que utiliza Israel, para defenderse; y misiles Tomahawk de largo alcance para atacar a Rusia en su propio territorio. Su homólogo estadounidense, Donald Trump, deslizó hace unos días que está barajando la posibilidad de entregárselos, aunque Moscú ya ha advertido de que responderá a lo que considera una gran amenaza, y este domingo Zelenski volvió a incidir en esa necesidad durante una nueva llamada -la segunda en dos días- con el inquilino de la Casa Blanca.

«La conversación fue muy productiva. Hemos abordado todos los aspectos de la situación: la defensa de la vida en nuestro país y el fortalecimiento de nuestras capacidades en defensa aérea y en ataque de largo alcance», afirmó el presidente ucraniano, que incidió en que las operaciones rusas están afectando al sector energético en un momento clave, justo antes de que llegue el crudo invierno.

«Rusia está aprovechando la oportunidad de que la diplomacia global tenga la vista puesta en Oriente Medio para agravar la situación en la central nuclear de Zaporiyia -que Rusia ha desconectado de la red ucraniana- e intensificar sus ataques contra nuestra red energética, con la esperanza de compensar así su fracaso sobre el terreno», aseguró Zelenski, quien mencionó los polémicos misiles de largo alcance en su discurso diario a la nación. «Vemos y oímos que Rusia teme que los estadounidenses nos suministren Tomahawks, lo que indica que este tipo de presión podría ser eficaz para lograr la paz», señaló.

«Rusia aprovecha que la diplomacia tiene la vista puesta en Oriente Medio para intensificar sus ataques contra nosotros»

Según publicó el diario 'Financial Times', Estados Unidos ya está asistiendo a Ucrania en los ataques que lleva a cabo contra la infraestructura energética rusa, y que ha provocado una creciente escasez de combustible en el país invasor. Aunque es Kiev quien determina los objetivos, Washington estaría involucrada en la planificación y gestión de Inteligencia para los ataques. No obstante, Trump teme que ir más allá con los Tomahawk pueda provocar una escalada bélica incontrolable.

Mientras tanto, sobre el terreno la guerra continúa empantanada y el goteo de víctimas, tanto uniformadas como civiles, no cesa. De los militares no hay cifras, pero solo este domingo se informó del fallecimiento de siete civiles, incluidos niños, como consecuencia de ataques contra diferentes ciudades ucranianas.