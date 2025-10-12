Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un bombero recorre un centro comercial destrozado en la región ocupada de Donetsk. Reuters

Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal

Trump y Zelenski vuelven a conversar sobre las defensas aéreas del país y la posibilidad de que Washington arme a Kiev con misiles Tomahawk

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:00

El penetrante sonido de las sirenas antiaéreas en Ucrania se ha convertido ya en lo que se conoce como 'ruido blanco': algo tan cotidiano que ... la población apenas lo nota. Desafortunadamente, no sucede lo mismo con los drones y los misiles que suelen llegar después, y que han convertido las noches en una pesadilla constante. Este año, los ataques de récord se han sucedido uno tras otro.

